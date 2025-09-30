Trujillo: Detienen a 27 personas, entre ellos dos policías vinculadas a extorsión y sicariato

La Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó un megaoperativo que culminó con la captura de integrantes de una presunta banda criminal denominada “Los Letales del Norte Nueva Generación”, en la ciudad de Trujillo. En la intervención participaron más de 400 agentes de diversas unidades especializadas.

De acuerdo con las autoridades, fueron detenidas 27 personas presuntamente vinculadas a delitos de extorsión, sicariato y otros crímenes que operaban en el norte del país. El operativo se realizó durante la madrugada y comprendió el allanamiento de más de 20 inmuebles en cinco distritos de Trujillo y en la ciudad de Lima.

Entre los arrestados se encontraban dos agentes de la PNP recientemente trasladados a la capital. El general Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, informó además sobre la captura de Carlos Alberto Vázquez Ávalos, alias “Chino Verde”, sujeto vinculado a la organización criminal “Los Pulpos”.

“Es una persona que cumple un rol de facilitador de medios logísticos, incluso reclutaba personas para la red criminal ‘Los Pulpos’ y, en algunos casos, participaba directamente en trabajos ilícitos”, explicó el general Llerena.

INCAUTACIONES EN TRUJILLO Y LIMA

Durante la operación policial se incautaron seis armas de fuego, 24 municiones, una réplica de fusil de largo alcance, stickers extorsivos y documentos clave que servirán para fortalecer las investigaciones preliminares contra esta presunta red criminal.