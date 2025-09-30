Chimbote: delincuentes asaltan supermercado y roban equipos valorizados en más de 80 mil soles

Un violento asalto sorprendió a la ciudad de Nuevo Chimbote, donde un conocido supermercado fue atacado por una banda de delincuentes que logró sustraer equipos de telefonía móvil valorizados en más de 80 mil soles. El robo se produjo durante la madrugada y recién fue descubierto a las 6 de la mañana, cuando los trabajadores llegaron a iniciar sus labores.

ROBO PLANIFICADO

De acuerdo con el informe policial, los delincuentes —cinco en total— forzaron la estructura metálica de la entrada principal. Con herramientas especializadas hicieron un forado en la puerta de metal, lo que les permitió ingresar al local. Una vez dentro, forzaron chapas de seguridad de varios módulos de telefonía y se apoderaron de equipos de alto valor.

Las autoridades sospechan que el golpe fue cuidadosamente planificado, ya que los ladrones actuaron con rapidez y precisión, permaneciendo en el lugar entre 30 minutos y una hora.

PÉRDIDAS MILLONARIAS

Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon por el mismo agujero que usaron para ingresar y abordaron un vehículo donde los esperaba un cómplice. Las pérdidas fueron estimadas inicialmente en 80 mil soles, aunque la cifra exacta será determinada conforme avancen las investigaciones.

La Policía ya desplegó operativos en diferentes puntos de la provincia para identificar y capturar a los responsables, mientras crece la preocupación por el incremento de asaltos en supermercados y grandes comercios en la región Áncash.