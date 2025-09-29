Trujillo: Extorsionadores asesinan a colectivero y amenazan con más ataques

Las extorsiones contra el transporte público en el norte del país continúan sembrando terror entre la población. El último domingo 28 de septiembre, un colectivero fue asesinado en el sector Víctor Raúl, en el distrito de El Porvenir, a manos de una organización criminal que opera en Trujillo.

La víctima fue identificada como Edin Chilcho Villanueva, quien, tras el ataque, fue auxiliado por vecinos y trasladado de emergencia al hospital Santa Isabel y posteriormente al hospital Belén, donde horas más tarde perdió la vida.

Según testigos, sicarios a bordo de una motocicleta persiguieron al colectivero hasta el sector Víctor Raúl donde lo acribillaron a balazos. Tras el ataque, una banda criminal se atribuyó la autoría del atentado mediante un video en el que lanzan amenazas directas contra otros transportistas que no se “alineen”.

AMENAZAS CONTRA COLECTIVEROS EN EL PORVENIR

En la grabación difundida por los delincuentes, se escucha un mensaje intimidante: “Las cosas son prácticas, si no se alinean y siguen haciéndose los pendejos, vamos a seguir con la matanza y uno por uno van a ir cayendo”. En el video, además, muestran armas y municiones. La Policía Nacional ya investiga el caso y analiza las imágenes con el objetivo de identificar y capturar a los responsables.