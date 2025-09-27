Huánuco: vecinos rescatan a mujer agredida por su pareja en plena calle

El violento ataque ocurrió en el jirón Tarapacá, donde transeúntes permanecieron indiferentes hasta que vecinos intervinieron para salvar a la víctima.

Un caso de violencia contra la mujer conmocionó a los vecinos de Huánuco, luego de que una joven fuera brutalmente agredida por su pareja en plena vía pública. El hecho ocurrió en el jirón Tarapacá, donde el sujeto de polo negro golpeó y jaloneó a la víctima frente a varios transeúntes que, en un inicio, no reaccionaron. El agresor incluso intentó arrastrarla hacia la pista, en un acto que fue descrito por testigos como un “ring de box callejero”.

La reacción de los vecinos ante el ataque

El ataque se prolongó durante varios minutos hasta que los gritos de auxilio de la víctima alertaron a los residentes de las viviendas cercanas. Una vecina narró que fue la intervención decidida de su esposo la que motivó a otros a salir de sus casas y enfrentar al agresor, logrando así que la mujer fuera rescatada. Gracias a esta acción colectiva, la joven pudo ponerse a salvo y evitar un desenlace mayor.

Relación de seis meses y posibles antecedentes

La víctima reveló a los agentes que mantenía una relación de seis meses con el atacante, un dato que refuerza la hipótesis de un historial previo de violencia dentro del vínculo sentimental. El hecho, grabado en video por testigos, no solo expone la agresión física, sino también la normalización de la indiferencia en espacios públicos ante situaciones de maltrato.

Este nuevo caso de violencia en Huánuco reabre el debate sobre la importancia de la denuncia oportuna, la rápida reacción ciudadana y el fortalecimiento de campañas de prevención contra la violencia de género en todo el país. Las autoridades locales instan a la población a no permanecer indiferente y a reportar de inmediato cualquier caso de agresión.