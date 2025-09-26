Delincuentes asaltan a mujer en Chiclayo: la arrastraron para quitarle sus pertenencias

La ola de inseguridad ciudadana no solo afecta a Lima, sino que a otras regiones el Perú. Esta vez, cámaras de seguridad de Chiclayo captaron a dos delincuentes a bordo de una mototaxi asaltando a una mujer en la vía pública.

En las imágenes se observó a los criminales, interceptando a su víctima, quien intentó aferrarse de sus objetos, lo cual causó la reacción inmediata de uno de los hampones, quién la arrastró unos metros, para que finalmente le entregara sus pertenencias.

OTRO ATRACO EN CHICLAYO

A bordo de dos motocicletas, delincuentes observaron a una mujer caminando por la calle de la urbanización Santa Victoria en Chiclayo. Al verla sin ningún tipo de protección, los asaltantes le quitaron su bolso.

En medio del atraco, un mototaxista pasó por la zona con una pasajera, sin embargo, al ver la mandada de criminales, no hizo nada y continuó con su trayecto. Cabe mencionar que, todos los movimientos fueron captados por las cámaras de seguridad de la zona.