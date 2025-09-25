Escenario se incendia en pleno concierto de Yarita Lizeth en Chanchamayo

La celebración por el aniversario de La Merced, en Chanchamayo, estuvo a punto de convertirse en tragedia luego de que el escenario de un concierto se incendiara durante la presentación de la cantante Yarita Lizeth. El hecho generó momentos de pánico entre el público y los organizadores del evento.

Según los asistentes, el siniestro comenzó cuando una de las telas que cubría la estructura del escenario empezó a arder en llamas. Algunos fanáticos que grababan el espectáculo fueron los primeros en advertir la emergencia y alertaron a la artista, quien decidió retirarse de inmediato a un lugar seguro.

El personal de apoyo y varios espectadores reaccionaron rápidamente y escalaron la torre metálica para controlar el fuego, evitando que el incendio se extendiera. De acuerdo con las primeras versiones, un cortocircuito habría sido la causa del siniestro.

EL SHOW CONTINUÓ PESE AL TEMOR DEL PÚBLICO

Tras controlar la emergencia, Yarita Lizeth regresó al escenario para continuar con su espectáculo, aunque gran parte de los asistentes optó por abandonar el lugar por temor a un nuevo incidente. El hecho quedó registrado en videos que rápidamente fueron difundidos en redes sociales.