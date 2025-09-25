Ministro del Interior tras declaraciones de ‘El Monstruo’ sobre la PNP: “Todo se investigará”

Tras haber sido capturado en Paraguay luego de varios meses de búsqueda, Erick Moreno Hernández, alías ‘El Monstruo’, brindó una serie de declaraciones posterior a su detención y aseguró que algunos criminales del país trabajan de la mano con la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes les brindan una protección.

Ante estos comentarios, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Malaver, decidió pronunciarse al respecto desde Cajamarca y enfatizó que los agentes que se encuentren involucrados en accionares ilícitos serán investigados.

“Todo va a tener que investigarse, pero hay que tener en cuenta las palabras de quien es y sobre todo de alguien que ha prácticamente hecho de su vida simplemente una forma de estar en el delito (…) Hay que ser prudente con ese aspecto”, comentó.

¿CUÁNDO LLEGARÁ AL PERÚ ‘EL MONSTRUO’?

La llegada de Erick Moreno Hernández, ‘El Monstruo’, se daría este fin de semana, debido a que las autoridades de Paraguay expulsarán al criminal peruano, con el propósito de que responde por todos los delitos que se le imputan.