Magaly Solier será trasladada a un centro de salud mental tras ser hospitalizada en Ayacucho

La reconocida actriz ayacuchana Magaly Solier, conocida internacionalmente por películas como La Teta Asustada y Madeinusa, fue internada este martes en el hospital de Huanta tras un episodio que requirió atención de emergencia. Según fuentes del centro médico, la artista se encontraba en su chacra cuando vecinos alertaron al personal de Serenazgo, que la trasladó de inmediato.

ESTADO DE SALUD

En un primer momento se habló de un cuadro de intoxicación; sin embargo, esta versión fue descartada. Emilda Quispe Ancco, directora del hospital de Huanta, informó que la actriz se encuentra estable y que será referida a un centro especializado en salud mental para continuar su tratamiento.

Magaly Solier, quien ha reconocido haber recibido atención psiquiátrica por adicciones que derivaron en la pérdida de la custodia de sus hijos, enfrenta ahora un nuevo episodio que pone nuevamente en relieve la importancia de la salud mental.

El médico psiquiatra Carlos Bromley destacó que muchas recaídas se producen cuando los pacientes interrumpen sus controles médicos y enfatizó la necesidad de mejorar la infraestructura y recursos en salud mental en el país. Bromley también subrayó la importancia del apoyo cercano del entorno familiar y social.