INPE revela que han frustrado más de 600 ingresos de celulares y drogas a penales

En medio de los operativos constantes que realizan los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en cada jornada de visitas a los reos, la entidad informó que han frustrado el ingreso de más de 600 celulares y drogas a diversos penales del Perú.

De acuerdo al director de seguridad penitenciaria, Alex Samamé, con precisión reveló la cifra exacta de intervenciones en visitantes con objetos prohibidos que buscan ingresar a los establecimientos donde algún familiar cumple una condena.

“En el marco del plan de acción de no Juegues con tu Liberad, impulsada por Iván Paredes Yataco. A la fecha se han detenido a 662 visitas portando sustancias ilícitas y artículos prohibidos”, declaró Samamé.

HALLAZGOS INSÓLITOS EN PRENDAS

Durante las requisas realizadas por las autoridades del INPE, las personas comúnmente tenían la intención de camuflar las drogas en la suela de sandalias, con el propósito de evadir los escáneres de seguridad.