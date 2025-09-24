Chimbote: Escolar es asesinado a golpes tras ser confundido con ladrón

Una tragedia se registró en la ciudad de Chimbote, donde un escolar de 16 años perdió la vida tras ser asesinado a golpes por vecinos del asentamiento humano San Miguel, quienes lo confundieron con un delincuente.

En declaraciones para la prensa, uno de los familiares reveló que el adolescente fue atacado por dos sujetos, quienes lo acusaron de ser un ladrón tras una previa discusión cuando la víctima acompañaba a una compañera de clases a su casa.

"Fue a dejar a una compañerita a su casa, como todo un caballero y lo que pasa es que fue atacado por estas personas que están detenidas. Estas personas que están detenidas tienen antecedentes policiales", señaló.

SUJETOS IDENTIFICADOS

Tras el ataque, el menor fue trasladado al hospital La Caleta, donde los médicos sólo pudieron certificar su deceso por la gravedad de sus heridas. Por su parte, los presuntos responsables de esta muerte fueron detenidos por la policía e identificados como Diego Díaz Joya y Jefferson Orbegoso Joya.