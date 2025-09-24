Machu Picchu: inicia traslado de nuevos buses turísticos para operar ruta Hiram Bingham

Este miércoles 24 de septiembre inició las operaciones de traslado de los nuevos buses que operarán la carretera Hiram Bingham en Machu Picchu. PeruRail confirmó a diario Correo, que una plataforma de carga salió desde Puente Ruinas hacia Hidroeléctrica para transportar los vehículos por vía férrea.

El general PNP Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco, informó que 100 efectivos policiales fueron destacados para garantizar la seguridad y el normal traslado del convoy durante todo el trayecto.

Dicho proceso consiste en transportar dos buses por viaje en la plataforma ferroviaria, repitiendo el ciclo hasta completar el traslado de los 18 vehículos destinados a reforzar el servicio de transporte turístico.

Antecedentes del conflicto

Cabe resaltar, que el traslado se produce después de que el 4 de septiembre culminara la concesión de la empresa Consettur para operar sus 24 buses en la única carretera que traslada turistas desde Machu Picchu Pueblo hasta la ciudadela inca.

La municipalidad de Urubamba implementó un plan de contingencia con 18 buses de la empresa Torontoy, generando una disputa que llevó a la paralización de servicios y suspensión temporal de operaciones ferroviarias. Representantes de ambas empresas y autoridades acordaron posteriormente que unidades de ambos lados operarían la ruta conjuntamente.