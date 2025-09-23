INPE interviene a 662 visitantes con drogas y objetos prohibidos en penales del país

El director advirtió que estas acciones son sancionadas penalmente y podrían acarrear la pérdida de libertad para quienes intenten introducir objetos prohibidos.

Se veían acorraladas y no les quedaba más que llorar. Agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) descubrieron objetos prohibidos escondidos en lugares insólitos durante las visitas a distintos penales del país.

Entre los hallazgos más sorprendentes, se encontraron mini celulares ocultos en partes íntimas, así como drogas escondidas en sandalias, zapatos y dentro de paquetes de alimentos. El director de Seguridad Penitenciaria, Alex Samamé Peña, reveló que estas intervenciones forman parte del plan de acción “No juegues con tu libertad”, impulsado por el presidente del INPE, Iván Paredes.

“Hasta la fecha se ha intervenido a 662 visitas portando sustancias ilícitas y objetos prohibidos”, indicó Samamé. Entre los elementos incautados se encuentran pasta básica de cocaína, marihuana, celulares, chips y otros accesorios. Solo en agosto, 152 visitantes fueron detectados intentando ingresar con celulares a los penales.

SANCIONES PENALES

El director advirtió que estas acciones son sancionadas penalmente y podrían acarrear la pérdida de libertad para quienes intenten introducir objetos prohibidos. Los controles se intensificarán en todos los centros penitenciarios del país, incluidos Arequipa, Lurigancho y Cusco, mediante el uso de escáneres y revisiones exhaustivas.