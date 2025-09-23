Juliaca: delincuentes se disfrazan de policías e intentan asaltar a familia

Momentos de terror vivió una familia en la urbanización San Julián, en Juliaca, cuando un grupo de delincuentes disfrazados con chalecos y gorras de la Policía Nacional intentó asaltarlos durante la madrugada. Los hampones llegaron a bordo de dos vehículos y sorprendieron a sus víctimas justo cuando ingresaban a su vivienda.

Las cámaras de seguridad registraron cómo una de las integrantes logró cerrar la puerta de la casa a tiempo, evitando el ingreso de los sujetos. Sin embargo, el conductor fue interceptado y reducido con armas de fuego en plena calle. Los delincuentes lo obligaron a entregar las llaves del inmueble, aunque no lograron acceder al interior.

Mientras tanto, otros miembros de la banda revisaban la camioneta estacionada en busca de objetos de valor. Al no encontrar botín alguno, los hampones abordaron sus autos y huyeron rápidamente del lugar, dejando a la familia en estado de shock por la violenta escena.

VÍCTIMAS PUSIERON DENUNCIA

Los afectados denunciaron la falta de respuesta inmediata de la Policía pese a sus reiteradas llamadas. La familia ya formalizó la denuncia y espera que las cámaras de seguridad permitan identificar a los responsables. Autoridades locales advirtieron que este tipo de robos con falsos agentes se está volviendo cada vez más frecuente en Juliaca.