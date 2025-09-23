Cajamarca: Hospital separa a estudiante de medicina por querer atender a paciente estando ebrio

En la ciudad de Cajamarca, un estudiante de último año de la carrera de medicina fue impedido de ingresar al hospital Simón Bolívar, donde se desempeñaba como interno, debido a que se encontraba en estado de ebriedad.

El interno intentó, quien se encontraba bajo efectos del alcohol, trató de atender a un paciente que se encontraba herido tras un accidente de emergencias. Al tratar de ingresar a la sala de emergencias, el policía y el sereno que trasladaron al paciente se percataron del estado del estudiante, por lo cuál no le permitieron ingresar a la sala.

"Usted está ebrio señor. ¿Sigue ingiriendo bebidas alcohólicas o no?, a ver sóplame. O sea, aquí te pones malcriado tú", se oye decir al policía al increpar al interno por el estado en el que se encontraba.

SEPARAN A ESTUDIANTE

Al tomar conocimiento del caso, el director del hospital Simón Bolívar, Juan Valencia Hipólito, anunció que el estudiante fue separado de manera definitiva, asimismo, enviaron un informe a la Universidad Nacional de Cajamarca y a la Red Integrada de Salud para las investigaciones correspondientes.