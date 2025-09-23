Piura: Delincuentes ingresan a casa de músico de Agua Marina y roban 30 mil soles

Luis Quiroga, músico de la orquesta de cumbia Agua Marina, se convirtió en un nuevo blanco de la criminalidad, luego que un grupo de delincuentes ingresaran a su vivienda ubicada en Piura para llevarse una fuerte suma de dinero.

El hecho se produjo a altas horas de la noche. Según los primeros reportes, los criminales ingresaron cuando la hija de Lucho Quiroga se encontraba en el interior y la amenazaron para que entregue todo el dinero en efectivo y joyas que había en ese momento.

La suma de todo lo robado asciende a 30 mil soles. Tras concretar su delito, los sujetos huyeron de la zona con rumbo desconocido. Horas después llegaron agentes de la Policía Nacional para las diligencias correspondientes.

CERCA A MUNICIPIO

Cabe precisar que el robo se produjo a pocos metros de la Municipalidad Provincial de Sechura, donde habían serenos y efectivos policiales, sin embargo, ninguno se habría percatado a tiempo del robo.