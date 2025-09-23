24 Horas Edición Medio Día

23/09/2025

Piura: Delincuentes ingresan a casa de músico de Agua Marina y roban 30 mil soles

El robo en la vivienda de Lucho Quiroga se produjo a pocos metros de la Municipalidad Provincial de Sechura.



Luis Quiroga, músico de la orquesta de cumbia Agua Marina, se convirtió en un nuevo blanco de la criminalidad, luego que un grupo de delincuentes ingresaran a su vivienda ubicada en Piura para llevarse una fuerte suma de dinero.

El hecho se produjo a altas horas de la noche. Según los primeros reportes, los criminales ingresaron cuando la hija de Lucho Quiroga se encontraba en el interior y la amenazaron para que entregue todo el dinero en efectivo y joyas que había en ese momento.

La suma de todo lo robado asciende a 30 mil soles. Tras concretar su delito, los sujetos huyeron de la zona con rumbo desconocido. Horas después llegaron agentes de la Policía Nacional para las diligencias correspondientes.

CERCA A MUNICIPIO

Cabe precisar que el robo se produjo a pocos metros de la Municipalidad Provincial de Sechura, donde habían serenos y efectivos policiales, sin embargo, ninguno se habría percatado a tiempo del robo.


Temas Relacionados: Agua MarinaDelincuentesMúsicoNacionalesPiuraRobo

También te puede interesar:

BANNER