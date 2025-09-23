La Libertad: camioneta perseguida por patrullero embiste a familia

La madrugada del sábado, Huamachuco, en la región La Libertad, fue escenario de un trágico accidente de tránsito. Una camioneta, perseguida por un patrullero de la Policía, arrolló a una motocicleta en la que viajaban un padre, una madre y su hijo menor. El impacto fue tan violento que los ocupantes salieron despedidos por el aire, uno de ellos terminó golpeando contra un muro.

Las imágenes de seguridad muestran que, pese al choque, el conductor de la camioneta no se detuvo y continuó su fuga. El padre de familia, herido, logró ponerse de pie para pedir ayuda, mientras que la madre quedó gravemente tendida en el asfalto. Lamentablemente, el menor perdió la vida en el lugar.

Horas más tarde, en Tarapoto, otra tragedia quedó registrada en cámaras de seguridad. Una camioneta embistió a tres personas que conversaban frente a un minimarket y, tras el violento impacto, chocó contra una mototaxi estacionada. El accidente dejó un muerto y tres heridos de gravedad.

DETENIDO POR LA PNP

El conductor de la camioneta fue detenido y puesto a disposición de las autoridades, mientras que la Policía continúa con las investigaciones en ambos casos para determinar responsabilidades y sancionar a los responsables de estos hechos que enlutan a dos familias peruanas.