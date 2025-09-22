Desconocidos queman vivienda de dirigente vecinal en Piura: sospecha de funcionario municipal

El último domingo en horas de la madrugada, desconocidos llegaron hasta las inmediaciones de la vivienda de un dirigente vecinal de 26 de octubre en Piura para incendiarla, debido a una denuncia que hizo ante un presunto acto de corrupción de funcionarios de la región.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, se observa a un sujeto caminando sigilosamente hacía la puerta de la casa de la víctima. Con el paso de unos segundos, el hombre decidió rociar gasolina y prenderle fuego de inmediato.

Al registrarse este hecho, la víctima identificada como José Tomapasca reveló en 24 Horas que este caso se suscita después de haber denunciado a un establecimiento que no contaba con los permisos necesarios para operar. Además, mencionó que sospecha de miembros de la Municipalidad del sector 26 de octubre de este atentado que no tuvo personas que lamentar.

“Nada es un hecho asilado (…) He incluido en la denuncia y para que forme parte de las investigaciones al funcionario que se encarga de emitir licencias, de él tengo muchas sospechas (…) Entregaría licencias a locales que no cumplen con los requisitos”, comentó.