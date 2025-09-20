Piura: roban 46 mil soles a empresaria a plena luz del día

Un violento asalto se registró en Piura a plena luz del día, cuando tres delincuentes a bordo de dos motocicletas interceptaron a una empresaria y le arrebataron 46 mil soles, además de otros objetos de valor. El hecho ocurrió en una transitada vía, lo que generó alarma entre los vecinos.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que la mujer descendía de un auto rojo, instante en que los hampones aparecieron. Uno de ellos, armado, descendió de la moto y la amenazó con una pistola para obligarla a regresar al vehículo, mientras sus cómplices se aproximaban para concretar el atraco.

En cuestión de segundos, el sujeto con casco negro arrebató el bolso y el dinero, mientras otro delincuente tomó pertenencias desde la ventana del copiloto. Con el botín en mano, los tres huyeron en motocicletas con rumbo desconocido, sin que nadie pudiera detenerlos.

INVESTIGACIONES EN CURSO

La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones para identificar a los responsables del asalto, analizando las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron cada movimiento de los delincuentes.