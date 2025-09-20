La Libertad: serenos y rondero agreden brutalmente a hombre en Pacasmayo

Un hecho de violencia protagonizado por personal de Serenazgo y un rondero en el distrito de Pacasmayo, región La Libertad, ha generado indignación. Un vecino grabó el preciso momento en que los agentes golpeaban con látigos a un hombre que se encontraba dentro de una patrulla municipal.

En las imágenes se escucha a los serenos gritarle: “¡Bájate, bájate!” mientras lo azotan para obligarlo a descender del vehículo. En medio de los forcejeos, el sujeto terminó cayendo al suelo, donde continuó recibiendo golpes de los agentes de seguridad ciudadana.

La agresión, que se hizo viral en redes sociales, muestra además que no era la primera vez que el hombre era increpado por el personal. “Te he dicho que no te aparezcas por acá… ya no es la primera vez”, le gritaron en plena intervención.

SEPARAN A SERENOS

Tras la difusión del video, la Municipalidad de Pacasmayo emitió un comunicado en el que informó la separación inmediata de los serenos y del rondero involucrados, además de anunciar el inicio de una investigación interna para determinar responsabilidades.