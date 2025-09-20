Iquitos: caen tres integrantes de banda criminal ‘La Nueva Generación’

En Iquitos, la Policía Nacional del Perú capturó a tres miembros de la organización criminal conocida como ‘La Nueva Generación’, dedicada al robo agravado y que venía sembrando el terror en la ciudad. El operativo fue ejecutado por la División Policial de Iquitos, luego de un trabajo de inteligencia que permitió ubicar a los sospechosos.

La intervención se inició en el pasaje Clavero con Maynas, en el distrito de Punchana, cuando los delincuentes intentaron huir en una mototaxi. La persecución se extendió hasta la calle Pevas, donde los sujetos realizaron maniobras temerarias para escapar. Finalmente, la mototaxi perdió el control y, pese a que intentaron correr, fueron reducidos por los agentes.

El coronel Carlos Chávez Bravo, jefe de la División de Orden Público y Seguridad, informó que durante la captura se hallaron municiones de 9 mm, de uso prohibido para civiles. Además, precisó que uno de los detenidos resultó con una fractura en el brazo y fue trasladado al Hospital Regional, mientras que los otros dos quedaron bajo custodia en la unidad de flagrancia.

CONTINUARÁN OPERATIVOS

Las autoridades policiales resaltaron que esta intervención representa un golpe importante contra la delincuencia organizada en la región, y que las investigaciones continuarán para identificar a otros posibles integrantes de la banda.