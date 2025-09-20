La Libertad: cae techo de coliseo taurino tras intensa granizada

En La Libertad, alrededor de las tres de la tarde de este sábado, el techo del coliseo taurino de Quiruvilca colapsó a causa de la intensa lluvia y la fuerte granizada que se registró en la zona. El incidente generó alarma entre los vecinos, quienes fueron testigos del desplome.

Un ciudadano grabó el preciso momento en que la estructura cedió ante el peso del granizo acumulado. Las imágenes muestran cómo el techo se desploma de manera repentina, levantando una gran polvareda en medio de la tormenta. Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado heridos.

A través de un comunicado, la Municipalidad de Quiruvilca informó que un equipo de Defensa Civil se desplazó al lugar para realizar la evaluación de daños y determinar las acciones de respuesta.

VERIFICAN RIESGOS

Como medida inmediata, las autoridades locales anunciaron la entrega de calaminas y otros materiales de emergencia a las familias afectadas, mientras se continúa con la verificación de los riesgos en las demás viviendas e infraestructuras del distrito.