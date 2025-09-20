La Libertad: explosión en taller clandestino de pirotecnia deja un muerto y dos heridos

Una fuerte explosión registrada en el interior de una vivienda en la localidad de Santa Rosa, provincia de Otuzco (La Libertad), dejó como saldo un fallecido y dos personas heridas. El estallido alarmó a los vecinos y redujo a escombros la vivienda, sepultando al dueño del inmueble, identificado como Santos Loyola Ríos, de 44 años.

Los heridos fueron auxiliados por agentes de la Policía Nacional y personal de serenazgo, quienes los trasladaron al Hospital de Apoyo de Otuzco. Asimismo, maquinaria pesada de la municipalidad local fue utilizada para remover los escombros y recuperar el cuerpo de la víctima.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la vivienda habría funcionado como un taller clandestino de pirotecnia. El coronel Jhony Huamán, jefe de la Divincri, señaló que la manipulación de artefactos explosivos en el inmueble habría desencadenado la tragedia.

DILIGENCIAS EN CURSO

La Policía Nacional continúa con las diligencias para determinar las causas exactas de la explosión, aunque no se descarta que se haya tratado de un accidente producido por la fabricación y almacenamiento de pirotécnicos sin medidas de seguridad.