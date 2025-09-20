Machu Picchu: Dirigentes amplían tregua por 72 horas más tras conversaciones con el Ejecutivo

La reunión en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para superar la crisis en Machu Picchu, relacionada con el transporte de turistas, fue suspendida anoche, por la ausencia del representante de la Municipalidad Provincial de Urubamba, el encuentro se reanudara hoy, sábado, a las 05:00 p.m.

Por ello, y ante la proximidad del fin de la tregua inicial, los dirigentes acordaron extender el periodo de suspensión de protestas por 72 horas más. La medida busca evitar que la cita de esta tarde se desarrolle con tensión. Además, que se permita el tránsito seguro de turistas y vehículos a Machu Picchu, informa RPP.

IMPLICADOS EN EL CONFLICTO

El presidente del Frente de Defensa de Machu Picchu, Darwin Baca, destacó que a la reunión asistieran representantes de la empresa San Antonio de Torontoy y del consorcio Consettur, implicados en el conflicto, así como de los funcionarios de la PCM y delegados de distintos ministerios.

Los participantes coincidieron en señalar que el conflicto en Machu Picchu, que se inició el último 4 de septiembre, debe ser resuelto a la brevedad posible y mediante el diálogo se debe determinar qué empresa operará los buses en la ruta Hiram Bingham, que conecta Aguas Calientes con la ciudadela inca.