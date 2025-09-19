Chile pide estudio sobre impacto de posible venta de aviones F-16 al Perú

El gobierno de Estados Unidos otorgó la autorización preliminar para la posible venta de 12 aviones de combate F16 Block 70 al Perú, una operación que, de concretarse, superaría los 3,400 millones de dólares.
Se trata de aeronaves caza bombarderos de última generación, diseñadas para operaciones conjuntas y defensa aérea, cuya tecnología ha despertado atención tanto en el ámbito político nacional como en países vecinos.
Chile mira con recelo
La noticia también generó repercusión en Chile. Medios como Radio Biobío informaron que la operación pone en entredicho la capacidad de respuesta militar chilena, mientras que en redes sociales usuarios destacaron que el monto supera cualquier compra realizada por el país sureño en un solo sistema de armas.
Desde el Ministerio de Defensa de Chile se pidió un análisis exhaustivo de las implicancias de esta operación para la seguridad nacional.