Arequipa: alcalde protagoniza escándalo tras llegar ebrio a ceremonia de entrega de compactadoras

La ceremonia de entrega de 51 compactadoras a distintos distritos de Arequipa terminó en escándalo. El alcalde de La Joya, Cristhian Cuadros llegó en estado de ebriedad y en medio de gritos tildó de “mentira” la entrega de los vehículos.

Sus colaboradores trataron de calmarlo, pero comenzó a arremeter contra los periodistas, a quienes increpó con groserías. Su conducta provocó la suspensión por una hora del evento que se realizada en el estadio del distrito de Sachaca.

AUSENCIA DEL MINISTRO

“Fuera m*, ese proyecto no les costó, hoy a cag*. Soy un funcionario, quién eres tú. El gobierno de pasto. Aceptaron las compactadoras, a mí la primera vez me excluyeron”, fueron algunas de sus expresiones contra los periodistas.

Tras finalizar el evento, más calmado declaró a la prensa, reconoció que tomó alcohol y calificó como una falta de respeto la ausencia del ministro del Ambiente, Juan Castro, quien aseguró que llegaría para entregar los vehículos, informa Correo.