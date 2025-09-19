Machu Picchu: incertidumbre por tregua de 72 horas que vence este sábado

En medio de los problemas que se vive en Machu Picchu y a pocas horas de que finalice el plazo de tregua que se ha dado, la población de Cusco tiene una incertidumbre debido a lo que puede suceder en los próximos días con el turismo.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, el gobernador regional, Werner Salcedo, manifestó que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) tiene la responsabilidad de entablar una mesa de dialogo con las autoridades involucradas.

“El responsable de realizar una reunión y llegar a los concesos es el Ministerio de Turismo (…) Hemos acordado hasta mañana si se han dado las soluciones para las empresas de transporte (que operan en Machu Picchu)”, mencionó.

NADIE HA PODIDO SOLUCIONAR LA SITUACIÓN EN LA CIUDADELA INCA

De acuerdo a los comentarios difundidos por la autoridad de Cusco, este problema en la ciudadela inca no es de ayer o desde este año, sino que tiene alrededor de tres décadas, y al parecer nadie se ha interesado en solucionarlo. “Vivimos problemas con la gestión y administración de Machu Picchu durante los últimos años”.