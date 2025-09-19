Puno: delincuentes golpean brutalmente a un hombre para robarle en Ayaviri

En la ciudad de Ayaviri, Puno, un hombre fue víctima de un violento asalto en plena madrugada. Eran cerca de las 3:00 a.m. cuando una pareja de delincuentes lo interceptó aprovechando que caminaba solo y, presuntamente, bajo los efectos del alcohol. Las cámaras de videovigilancia de la municipalidad registraron el momento en que los ladrones lo persiguieron y lo redujeron con extrema violencia para despojarlo de sus pertenencias.

TODO FUE REGISTRADO EN CÁMARAS

El video muestra cómo el sujeto fue cogoteado y lanzado al suelo, mientras su cómplice le arrebataba los objetos personales. Aunque la víctima intentó defenderse, recibió una patada en la cabeza que lo dejó aturdido. Cuando parecía que el robo había terminado, el hombre trató de arrojar un objeto contra uno de los delincuentes, pero este respondió con una piedra grande que impactó en su cuerpo.

Los agresores, tras consumar el ataque, abordaron una mototaxi para huir, sin imaginar que una unidad de serenazgo ya había sido alertada por las cámaras de seguridad.

INTERVENCIÓN INMEDIATA

La patrulla municipal logró cerrarles el paso e intervenirlos, frustrando así su escape. Tanto la víctima como los dos detenidos fueron conducidos a la comisaría de Ayaviri, donde las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

Este nuevo caso de inseguridad en Puno ha generado preocupación entre los vecinos, quienes exigen mayor control policial para evitar que situaciones de extrema violencia como esta se repitan en la ciudad.