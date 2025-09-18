Jaén: Capturan a delincuentes en moto tras persecución a balazos

En la localidad de Jaén, agentes del Serenazgo lograron la captura de dos delincuentes a bordo de una motocicleta, quienes protagonizaron una persecución a balazos en horas de la madrugada del último miércoles 17.

Los serenos se encontraban patrullando por el sector de Morro Solar, cuando se percataron de la presencia de los hampones en actitud sospechosa, cuando intentaron intervenirlos, los sujetos emprendieron su huida desatando una persecución.

Uno de los criminales cae de la moto lineal y en un intento desesperado por evitar su captura saca su arma de fuego y realiza disparos para asustar a los agentes municipales, quienes afortunadamente salieron ilesos.

El patrullero de los serenos logró impactar contra la moto, obligando a los delincuentes a huir corriendo. Sin embargo, nada pudieron hacer para evitar su captura apenas segundos después de abandonar su vehículo.

DELINCUENTES IDENTIFICADOS

Ambos sujetos fueron trasladados a la comisaría del sector, donde fueron identificados como José Luis Flores Díaz y Brayan Raúl Cubas Chávez, este último había salido hace pocos meses del penal San Rafael, donde purgaba condena por asaltar una notaría en el 2023.