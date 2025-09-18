Pasaporte peruano: ahora puedes obtenerlo el mismo día de tu cita

Las largas esperas y los tramitadores quedaron atrás. La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que el proceso de emisión de pasaportes se ha modernizado gracias a la implementación de nuevas plataformas digitales y a la adquisición de material suficiente para atender la demanda. En la sede de Surco, una de las más concurridas, se observa menor afluencia de usuarios debido a que ahora las citas están disponibles a nivel nacional, incluso con opciones para el mismo día.

Atención descentralizada y horarios extendidos

Migraciones recordó que cuenta con 18 jefaturas zonales en todo el país, además de sedes descentralizadas en Lima y provincias, lo que permite brindar un servicio rápido y cercano a los ciudadanos. En espacios como el Jockey Plaza, la atención se realiza de lunes a sábado hasta las 8:30 de la noche y los domingos en horario reducido. El pasaporte puede obtenerse en un plazo máximo de dos horas, siempre previa cita en línea.

Los usuarios han destacado la rapidez del trámite, desde el pago en el Banco de la Nación o en la plataforma pago.pe hasta la programación de la cita. Varios ciudadanos señalaron que el sistema web ahora es más sencillo y comprensible, en contraste con años anteriores. El procedimiento solo requiere presentar el DNI, ya que los pagos se validan automáticamente en el sistema, lo que elimina la necesidad de llevar comprobantes impresos.

No obstante, persisten algunos inconvenientes. Migraciones reportó que cerca de 60 mil personas han pagado la tasa por derecho de trámite, pero no se han presentado a gestionar su documento. Además, unos 2 mil pasaportes emitidos no han sido recogidos y, de no ser reclamados dentro de los 60 días, perderán validez, obligando a los ciudadanos a iniciar un nuevo proceso con un pago adicional.