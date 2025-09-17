PJ falla a favor de mujer trans tras denuncia por discriminación sexual contra el INPE

La Corte Superior de Justicia de San Martín emitió un fallo histórico a favor de Lucy Rafael Alejandría, una mujer transexual que interpuso una demanda de hábeas corpus contra el director del penal de Moyobamba. La ciudadana denunció haber sido víctima de discriminación al ser obligada a vestirse como hombre para poder visitar a un familiar privado de libertad.

El juez José Luis Rosales Torres declaró fundada la demanda por discriminación sexual, señalando que el trato que reciba la demandante por parte de los agentes penitenciarios no debe estar supeditado al sexo consignado en su DNI, sino a su identidad de género. La resolución ordena, además, que las revisiones corporales sean realizadas por personal femenino y que el control de la vestimenta tenga como único objetivo garantizar la seguridad del establecimiento penitenciario.

Lucy, comerciante de churros en su ciudad natal, celebró el fallo en primera instancia. Asimismo, denunció que ser revisada corporalmente por varones constituye una forma de abuso: “No tiene que revisarme un hombre. Yo soy mujer, tengo senos y vagina. Hice un esfuerzo enorme para mi operación y ahora me faltan al respeto de esa manera”.

INPE RECHAZA FALLO

No obstante, el Sindicato Nacional de Trabajadores del INPE expresó su rechazo a la resolución. Su secretario general, Julio Burga, advirtió que la medida podría vulnerar los derechos de las trabajadoras penitenciarias.