Gobernador de Cusco al Ejecutivo: “Prefieren concentrarse en un chicharrón y no en Machu Picchu”

En medio de la crisis que se está viviendo en Cusco, el gobernador de la región, Werner Salcedo, decidió enviar un mensaje critico al Gobierno de Dina Boluarte por los problemas que se están teniendo en Machu Picchu.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, la autoridad mencionó que actualmente en el Poder Ejecutivo se está enfocando más en el pan con chicharrón, platillo que ganó el Mundial de desayunos, y está dejando de lado los problemas internos del país.

“Es un tema que tiene que resolverse al más alto nivel. Hacemos un llamado al premier para que convoque a todos los sectores (…) No solo de reunirse con los alcaldes locales, sino también con los distritales (…) Responsabilidad del Gobierno central, prefieren concentrarse en un chicharrón y no en Machu Picchu”, mencionó.

LEVANTARON PROTESTAS EN LA CIUDADELA INCA

Ante estos problemas que han estado surgiendo y tras un acuerdo, se informó a los visitantes que las protestas han sido paralizadas por 72 horas, con el propósito de continuar con los acuerdos y no se registren pérdidas económicas.