Tumbes: Funcionaria se descompensa y cae por las escaleras

Una trabajadora de la Municipalidad Provincial de Tumbes terminó con un fuerte golpe en la cabeza tras haber caído desde el tercer piso hasta el segundo piso por unas escaleras, luego de haber sufrido una descompensación.

Las cámaras de seguridad registraron el incidente. La funcionaria pública se disponía a bajar las escaleras mientras revisaba unos documentos, cuando una descompensación la hizo colapsar y rodar por las escaleras.

Inmediatamente, sus colegas de trabajo salieron de sus oficinas para auxiliar a la funcionaria, quien fue trasladada hasta el hospital regional de Tumbes, donde viene siendo atendida.

ESTADO DELICADO

En declaraciones para la prensa, la madre de la trabajadora indicó que el estado de salud de su hija es delicado, motivo por el cuál podría ser trasladada a Lima en las próximas horas.