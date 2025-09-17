¡Heroico! Policía realiza maniobra de Heimlich a bebé menor de un año y logra salvarle la vida

Un hecho conmovedor ocurrió en el distrito de Pumahuasi, provincia de Leoncio Prado (Huánuco), cuando un niño de apenas un año empezó a asfixiarse en pleno trayecto. El pequeño luchaba por respirar mientras sus padres, desesperados, pedían ayuda en medio del pánico. Cada instante parecía decisivo hasta que intervino un agente policial que se encontraba cerca.

Reacción inmediata del teniente

El teniente Orlando Paredes Ruiz, comisario de Pumahuasi, acudió sin dudarlo y ejecutó la maniobra de Heimlich, logrando liberar las vías respiratorias del menor. En medio de la angustia, las palabras de aliento del efectivo y los sollozos del niño confirmaron que había recuperado la respiración. Este momento fue clave para estabilizarlo antes de su traslado al hospital.

Tras el auxilio inicial, el oficial y su equipo llevaron al pequeño en un patrullero hasta el nosocomio de Tingo María. Durante el recorrido, el teniente no dejó de asistir al bebé, procurando que se mantuviera despierto y consciente mientras avanzaban a toda velocidad hacia el centro de salud.

El jefe de la Región Policial Huánuco, general Humberto Alvarado López, felicitó públicamente al personal de la comisaría de Pumahuasi por su accionar humanitario. Actualmente, el menor permanece bajo observación médica, pero su condición es estable gracias a la rápida intervención policial.