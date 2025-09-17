Junín: Orquesta extorsionada realiza shows con resguardo policial

En la región de Junín, una conocida orquesta musical se ha convertido en el nuevo blanco de la criminalidad, luego que extorsionadores amenazaran de muerte a sus integrantes exigiéndoles una fuerte suma de dinero.

Se trata de la banda musical "Papá los Herederos de Sunicancha", que ha recibido llamadas y mensajes extorsivos durante su participación en la fiesta patronal de la capilla Exaltación de la Santa Cruz del distrito de Concepción.

Los agentes policiales señalaron que los facinerosos se han comunicado con los músicos para exigirles el pago de cupos a cambio de brindarles "protección" durante sus presentaciones.

RESGUARDO POLICIAL

Rápidamente, la orquesta presentó la denuncia correspondiente en la comisaría de Concepción y, como medida de seguridad, la banda viene realizando sus shows con resguardo policial ante posibles ataques extorsivos.