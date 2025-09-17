Trujillo: denuncian presunta mafia que anulaba papeletas de tránsito con apoyo de funcionarios

En Trujillo, el alcalde Mario Reyna Rodríguez denunció la existencia de una presunta mafia dedicada a la anulación irregular de papeletas de tránsito. La autoridad edil detalló que, tras la revisión de más de 1 200 expedientes entre enero de 2024 y junio de 2025, se descubrió que al menos 204 sanciones habían sido eliminadas de forma irregular, con la presunta participación de policías y personal municipal.

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

La investigación municipal detectó falsificación de documentos administrativos dentro de la Gerencia de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial. Por ello, el caso fue presentado ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo por el presunto delito contra la fe pública.

“Empezamos a revisar más de 1 200 expedientes uno por uno para identificar dónde estaba la secuencia del ilícito y quiénes eran los facinerosos que hacían su agosto anulando papeletas”, señaló el burgomaestre.

REACTIVACIÓN DE SANCIONES

El alcalde explicó que, tras identificar las irregularidades, se notificó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el cual ya procedió a reactivar las sanciones anuladas. “De esta muestra de 1200, más de 204 papeletas anuladas irregularmente corresponden a 2022, 2023, 2024 y parte de 2025. Estas infracciones ya se reactivaron y estamos enviando el bloque restante para que continúe el proceso”, puntualizó.

Reyna anunció que la revisión continuará con los 204 expedientes detectados, mientras se avanza en las investigaciones fiscales para desarticular la presunta red de corrupción que operaba en la ciudad.