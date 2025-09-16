Mincetur inicia diálogo para resolver bloqueos en la vía férrea a Machu Picchu

En medio del conflicto por el servicio de transporte hacia Machu Picchu, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, dispuso un cuarto intermedio en la reunión que mantenía con autoridades del Cusco, representantes del Ejecutivo y gremios turísticos nacionales.

El encuentro, calificado como una “mesa de emergencias” por Tito Alegría, presidente de Proturismo, busca dar respuesta a una crisis que, según advirtió, ya ha escalado al punto de dañar tanto la imagen internacional del Perú como la calidad de los servicios en su principal atractivo turístico.

Alegría también lanzó duras críticas al gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, por su propuesta de crear una autoridad autónoma que administre exclusivamente Machu Picchu bajo control regional. “Hemos visto cómo hay personas con intereses sobre este negocio millonario que es el transporte de turistas. Engañan y venden ideas incluso anticonstitucionales, como pedir que nuestra maravilla tenga como autoridad única a la gobernación del Cusco”, señaló.

GOBERNADOR DEL CUSCO SE PRONUNCIA