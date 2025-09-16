¡Terror en Trujillo! Madre es asaltada en plena transmisión en vivo

Rosalía Rodríguez, madre de familia del distrito trujillano de Alto Trujillo, fue víctima de un violento robo mientras realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok. La mujer usaba esta red social como una herramienta para recaudar donaciones con el fin de costear el tratamiento de su hijo, quien padece problemas cardíacos.

Durante la transmisión, Rodríguez participaba en una dinámica con sus seguidores, cuando fue interceptada por tres delincuentes que la golpearon y le arrebataron los dos celulares desde los que transmitía. A pesar de sus súplicas, en las que pedía que no se llevaran los equipos porque todo era para su hijo enfermo, los asaltantes la redujeron y huyeron con los dispositivos.

La víctima denunció que los delincuentes no solo se apoderaron de los celulares, sino que también lograron acceder a sus cuentas bancarias, vaciando los fondos, y usaron sus redes sociales para estafar a sus contactos solicitándoles dinero. El ataque quedó registrado en la propia transmisión en vivo, donde se observan los rostros de los agresores.

VÍCTIMA EXIGE JUSTICIA

Rosalía Rodríguez pidió a las autoridades que se investigue el hecho y se capture a los responsables. “Todo lo hago por mi hijo, necesito justicia”, declaró entre lágrimas, mientras los videos de la transmisión se convierten en pruebas clave para la Policía.