Chanchamayo: Ladrón roba laptop de tienda de celulares escondiéndola en su camisa

En la ciudad de Chanchamayo, un delincuente sustrajo una laptop de una tienda de celulares aprovechando un descuido de los trabajadores del negocio. El hecho ocurrió en horas de la noche del último lunes.

Las cámaras de seguridad registraron lo ocurrido. El delincuente se hizo pasar como un cliente e ingresó fingiendo hablar por celular para no llamar la atención de los trabajadores.

Al percatarse que el personal a cargo se encontraba distraído, el facineroso tomó una laptop, lo escondió en el interior de su camisa y se retiró del lugar con rumbo desconocido aprovechando la oscuridad de la noche.

BUSCAN A LADRÓN

Las imágenes ya fueron entregadas a los agentes de la Policía Nacional y se espera que en las próximas horas se pueda dar con la ubicación y captura del delincuente.