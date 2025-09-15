Cusco: bloquean vía férrea camino a Machu Picchu

Las empresas PeruRail y Ferrocarril Trasandino anunciaron la suspensión del servicio de tren en la ruta Ollantaytambo–Machu Picchu–Ollantaytambo debido al bloqueo de vías registrado en el sector de Qoriwayrachina. La medida se adoptó luego de enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional, lo que generó preocupación por la seguridad de turistas y trabajadores.

En un comunicado, Ferrocarril Trasandino explicó que la interrupción busca resguardar la integridad de los usuarios y pidió al público tomar precauciones. Por su parte, PeruRail aseguró que brindará asistencia a los pasajeros afectados, ofreciendo facilidades para reprogramar o devolver los boletos, además de mantener información actualizada a través de canales oficiales.

De manera paralela, la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) expresó su respaldo a la propuesta de crear una Autoridad Autónoma de Gestión Turística para Machu Picchu. La iniciativa surge ante el riesgo de que el Santuario Histórico pierda su condición de “Maravilla del Mundo” por presuntos problemas en su administración y conservación.

SITUACIÓN COMPLICADA

Especialistas advirtieron que los turistas y pobladores están expuestos a la violencia de grupos enfrentados. “Estamos a merced de lo que estos dos bandos puedan hacer con la integridad de los viajeros y de la población. Las autoridades deben frenar los apetitos políticos y poner orden en la operación”, remarcaron.