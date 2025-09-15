24 Horas Edición Medio Día

15/09/2025

Richard Acuña es abucheado en partido del club César Vallejo en Tacna: “Corrupto”

Los asistentes al estadio en Tacna expresaron su malestar contra el dirigente deportivo, reflejando el desgaste de la imagen de los Acuña en la opinión pública.



Richard Acuña, hijo del gobernador regional de La Libertad, César Acuña, vivió un incómodo episodio este fin de semana durante un partido del club César Vallejo, institución de propiedad de la familia Acuña.

El dirigente deportivo llegó hasta la ciudad de Tacna junto al equipo poeta que disputa la Liga 2, pero no fue bien recibido por la hinchada local. Entre silbidos y abucheos, se escucharon gritos como “corrupto” y “conchudo” dirigidos contra Richard Acuña.

EN EL OJO DE LA TORMENTA

Como bien se conoce, en los últimos días, Richard Acuña viene afrontando duras críticas por presuntamente haber intercedido para que el hermano de su esposa, la empresaria y figura mediática Brunella Horna, obtenga contratos por más de 200 mil soles con el Estado.

En paralelo, César Acuña también es blanco de cuestionamientos por su gestión en materia de seguridad en La Libertad, particularmente en Trujillo, donde la delincuencia y las extorsiones han desatado una ola de atentados graves en los últimos meses.


Temas Relacionados: César AcuñaCesar VallejoLa LibertadLiga 2Richard AcuñaTrujillo

