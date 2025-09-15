Controlan incendio que arrasó con 300 hectáreas de cultivos en Arequipa

Un gran incendio en las faldas del volcán Misti generó alarma en Arequipa durante el último fin de semana, obligando a la movilización de varias unidades de bomberos para controlar las intensas llamas.

Este lunes por la tarde, las autoridades informaron que el siniestro fue finalmente controlado, aunque dejó serias consecuencias: al menos 300 hectáreas de cultivos resultaron afectadas, según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa.

El fuego alcanzó varios distritos, entre ellos Chiguata, Miraflores y Alto Selva Alegre, y pudo observarse desde diversos sectores de la ciudad desde el sábado al mediodía, momento en que testigos indicaron que habría iniciado.

En las labores de control participaron bomberos, efectivos del Ejército del Perú y agentes de Serenazgo de distintos distritos, quienes trabajaron por varias horas en las zonas de mayor riesgo para sofocar el incendio.

MOTEROS SERÍAN LOS RESPONSABLES

Las causas del siniestro aún están en investigación. La Policía Nacional viene realizando las diligencias correspondientes para identificar a los responsables, quienes, según testigos, serían un grupo de motociclistas que habrían provocado el fuego.