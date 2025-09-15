Ola de violencia en Trujillo: tres atentados con explosivos en un fin de semana

La ciudad de Trujillo vivió un fin de semana marcado por la violencia. Tres atentados con explosivos sacudieron diferentes zonas de la capital liberteña, en medio del avance de las mafias dedicadas a la extorsión. Los ataques ocurrieron en Las Quintanas, El Porvenir y La Rinconada, generando alarma en los vecinos y cuestionamientos a la respuesta policial.

ATENTADO CERCA DE BASE POLICIAL

El primer ataque ocurrió en la urbanización Las Quintanas, a pocos metros de una comisaría y de la base de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía. Una cámara de seguridad registró el momento en que un hombre encendió un explosivo, lo arrojó al techo de un restaurante y huyó rápidamente. El estallido causó daños en la fachada y desató la preocupación de los vecinos.

El segundo atentado se produjo en el distrito de El Porvenir, donde un artefacto explosivo fue lanzado contra una vivienda ubicada cerca de la base DINOES de Trujillo. El hecho volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de los barrios frente a las mafias que operan incluso en zonas con presencia policial.

EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

El tercer ataque se registró la noche del domingo en la urbanización La Rinconada. Una vivienda resultó seriamente dañada y el impacto afectó también a tres casas colindantes, provocando la indignación de los residentes. Los vecinos de esta zona denunciaron que la ola de atentados se ha vuelto insostenible y demandaron un refuerzo inmediato en la seguridad.