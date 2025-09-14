Donan resonador magnético en moderno Hospital Diospi Suyana en Apurímac

En la región Apurímac, el Hospital Misionero Diospi Suyana, ubicado en el distrito de Curahuasi, realizó la inauguración oficial de un escáner de resonancia magnética de última generación, donado para brindar una mejor calidad de salud a los más necesitados.

recibió el resonador magnético más moderno del Perú, donado por la prestigiosa empresa Siemens Healthineers de Alemania.

El moderno equipo médico ya estaba en funcionamiento desde hace algunos meses, pero fue presentado oficialmente, junto a sus donadores y autoridades nacionales.

Donando salud a los más necesitados

La ceremonia contó con la presencia de tres distinguidos científicos alemanes, ganadores del Premio Alemán del Futuro 2023, el Dr. Stephan Biber, Dr. David M. Grodzki y el Profesor Dr. Michael Uder.

Cabe señalar que, ellos desarrollaron la innovadora tecnología “Magnetom Free” y, en un invaluable gesto solidario, donaron el dinero recibido por el prestigioso premio para hacer posible la entrega de este moderno escáner al Hospital Diospi Suyana.