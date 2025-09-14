Dina Boluarte canta ‘Happy Birthday to you’ al Papa León XIV por su cumpleaños

Desde Lambayeque, la presidenta Dina Boluarte celebró el inicio de un proyecto logístico clave para el nororiente peruano y dedicó un cálido mensaje al Papa León XIV por su cumpleaños.

En el marco de la ceremonia de lanzamiento del Terminal Portuario Multipropósito de Eten, la mandataria aprovechó para enviar un afectuoso saludo al Pontífice que celebra sus 70 años.

Se animó a cantarle al Papa

“Quiero aprovechar este momento, queridos compatriotas, porque estamos ante una fecha muy especial, no solo en el Perú, sino en todo el mundo”, Indicó Boluarte y animó a los presentes entonar el tradicional ‘Happy Birthday”.

“Cantemos desde acá su ‘Happy birthday to you’ a nuestro Papa”, expresó la mandataria y al ritmo de una banda local se animó a cantar, no muy entonada, pero con mucha emoción.