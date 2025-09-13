Chiclayo: con serenata celebran cumpleaños de Papa León XIV

La ciudad de Chiclayo vivió una noche de fervor y música con la serenata organizada en honor al Papa León XIV, quien este 14 de septiembre cumplió 70 años. El evento, realizado en la pérgola del parque Principal y promovido por la comuna provincial, congregó a decenas de fieles, comunidades parroquiales y agrupaciones culturales que rindieron homenaje al Santo Padre con cánticos religiosos, danzas y la tradicional marinera norteña.

Entre los momentos más aplaudidos destacó la participación del personal de la Policía de Turismo de Chiclayo, que sorprendió al público bailando danzas típicas de diferentes regiones del país. Asimismo, la Banda de Músicos del Colegio Nacional Miguel Muro Zapata deleitó a los asistentes con un repertorio festivo y religioso.

La velada inició con coros locales que interpretaron himnos litúrgicos y canciones tradicionales peruanas, generando un ambiente de unión y recogimiento. Más tarde, grupos de danzantes aportaron colorido con coreografías inspiradas en la fe y la identidad cultural del norte peruano.

FRATERNIDAD, PAZ Y ESPERANZA

Esta serenata no solo celebró el cumpleaños del Papa León XIV, sino que reafirmó el vínculo de la comunidad chiclayana con el mensaje de fraternidad, paz y esperanza que él impulsa en todo el mundo. En medio de cánticos y aplausos, la noche se convirtió en un acontecimiento histórico que unió a toda la ciudad bajo un mismo sentimiento de devoción.