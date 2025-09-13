Chiclayo: recuerdan emotivo encuentro con Papa León XIV por su cumpleaños

En Chiclayo, a pocos días de celebrarse el cumpleaños del Papa León XIV, el grupo católico Milagro Eucarístico Perú 1649 recordó un emotivo momento vivido en 2022, durante la pandemia, cuando rindieron un homenaje a Robert Francis Prevost​​, entonces obispo de la diócesis.

En el video difundido por la agrupación religiosa, se aprecia a los integrantes entonando el tradicional “Feliz Cumpleaños” en el Santuario Eucarístico de Eten, como gesto de cercanía y unidad con el Sumo Pontífice.

Tras la interpretación, los fieles hicieron entrega de un cuadro con la imagen del Divino Niño del Milagro acompañado de la figura del obispo, así como una pequeña torta de cumpleaños, en señal de afecto y gratitud.

CUMPLEAÑOS DEL PAPA

Este recuerdo, compartido ahora en vísperas del onomástico de León XIV, busca resaltar la devoción de la comunidad chiclayana y reafirmar la importancia de mantener viva la fe y la tradición en el Santuario de Eten, considerado uno de los templos más representativos de la religiosidad popular en el norte del país.