Ica: familia no paga cupo y detonan explosivo en su camioneta

En el distrito de Parcona, en Ica, cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un sujeto encapuchado colocó un artefacto explosivo debajo de una camioneta estacionada en plena avenida. El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la tarde, cuando el delincuente, vestido con una polera negra, dejó el explosivo bajo el vehículo y huyó rápidamente en una mototaxi.

Minutos después, y afortunadamente sin personas ni autos en los alrededores, el artefacto detonó con gran fuerza, destruyendo por completo la camioneta y generando una onda expansiva que afectó a al menos siete viviendas cercanas. Ventanas, puertas y estructuras quedaron dañadas, mientras una gran polvareda cubrió la zona.

De acuerdo con la propietaria del vehículo, su familia venía recibiendo amenazas y mensajes de extorsión desde días atrás. “Me decían que éramos del hampa y querían amedrentarnos para que mi esposo ceda al chantaje”, denunció la mujer, quien expresó temor por la seguridad de sus hijos pero aseguró que no cederá ante las mafias.

DILIGENCIAS EN CURSO

La Policía Nacional del Perú llegó al lugar para iniciar las diligencias y desplegó un operativo en la zona, que culminó con la captura de tres personas señaladas como los principales sospechosos del atentado. Las investigaciones continúan para determinar si forman parte de una red criminal dedicada a la extorsión en la región.