La Libertad: queman castillo de fuegos artificiales con logos de “Los Pulpos” y “La Jauría”

Un castillo de fuegos artificiales con los logos de las organizaciones criminales “Los Pulpos” y “La Jauría” fue encendido durante la celebración de una fiesta patronal en el distrito de Chugay, en la sierra de La Libertad. El hecho ocurrió el último fin de semana y quedó registrado en videos grabados por los propios asistentes.

La estructura pirotécnica, que llevaba símbolos alusivos a ambas bandas delictivas, se consumió en medio de los aplausos y la algarabía de los asistentes, lo que ha generado alarma entre las autoridades por la normalización de este tipo de expresiones vinculadas al crimen organizado.

No es la primera vez que sucede algo similar en la región. En diciembre del 2024, en la zona de La Cruz Blanca, distrito de El Porvenir, también se reportó la quema de un castillo con el logo de “Los Pulpos” durante una celebración navideña, lo que encendió las alertas de la Policía y la Fiscalía.

INICIARÁN INVESTIGACIONES

Las autoridades locales han manifestado su preocupación ante estas muestras públicas de poder de las organizaciones criminales, que buscan afianzar su influencia en las comunidades. Se espera que en los próximos días se inicien investigaciones para identificar a los responsables de la elaboración y financiamiento de este tipo de estructuras.