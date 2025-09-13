Trujillo: capturan a menores que colocaron explosivo en vivienda

Cámaras de seguridad registraron el momento en que dos adolescentes dejaron un artefacto explosivo en la puerta de una vivienda en el distrito de La Esperanza, en Trujillo. Tras la detonación, los menores intentaron huir, pero fueron rápidamente identificados por vecinos y posteriormente detenidos por la Policía Nacional.

El operativo permitió la intervención de un automóvil en el que se trasladaban los dos adolescentes, de 16 y 17 años, junto a un adulto. Según informó el general PNP Guillermo Llerena, jefe de la región policial La Libertad, la banda estaría vinculada a más de 25 casos de extorsión a comerciantes y sería una facción de la organización criminal La Jauría.

Durante la inspección del vehículo, los agentes hallaron cartas extorsivas ya dirigidas a otras víctimas, además de una munición encartuchada. Asimismo, tras el interrogatorio a los detenidos, la policía ubicó un inmueble donde se preparaban cargas explosivas y detuvo a tres personas más.

TRASLADADOS A LA DIVINCRI

Todos los intervenidos, junto con un arma de fuego, cartuchos, celulares y manuscritos incautados, fueron trasladados a la sede de la DIVINCRI en Trujillo, donde continúan las investigaciones para desarticular por completo a esta red delictiva.