Crisis en transporte a Machu Picchu: suspende traslado de buses turísticos de nueva empresa

La controversia por el transporte en la ruta Hiram Bingham hacia Machu Picchu, en Cusco, continúa generando enfrentamientos y denuncias. Como se recuerda, el pasado 5 de septiembre concluyó la concesión de la empresa Consettur, encargada del traslado de turistas a la ciudadela inca, lo que abrió paso a la empresa San Antonio de Torontoy.

Este viernes 12 de septiembre estaba previsto el traslado de buses de la nueva concesionaria; sin embargo, la empresa PerúRail denunció un atentado contra maquinaria ferroviaria encargada del traslado de las unidades. Según comunicó la compañía, la plataforma rodante sufrió un sabotaje tras el corte de las mangueras de freno directo, hecho ocurrido en horas de la mañana.

PerúRail informó que, mientras no existan garantías de seguridad por parte de las autoridades, no movilizará a su personal ni continuará con las operaciones de traslado.

Mientras tanto, Consettur mantiene la prestación del servicio hacia Machu Picchu, argumentando que la ruta no puede quedar desabastecida. La empresa también cuestionó la concesión otorgada a San Antonio de Torontoy, señalando que habría sido entregada de manera irregular por parte de la municipalidad de Urubamba.

PROTESTAS

La situación ha generado protestas en Machu Picchu Pueblo y en algunos tramos de la vía férrea, donde cientos de pobladores exigen la salida de Consettur y el ingreso inmediato de San Antonio de Torontoy.